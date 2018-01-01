В России дефицит брусчатки компенсировали канализационными люками: видео

Автор ролика насчитал 18 металлических кругов.

В Калиниграде нет проблем с канализационными люками Скриншот: YouTube

В Калининграде парковка для автомобилей, вымощенная брусчаткой, по неизвестной причине оказалась уложена канализационными люками

Автор видео, опубликованного в YouTube, насчитал на небольшой площади 18 канализационных люков.

Мужчина предположил, что укладчики брусчатки таким способом компенсировали ее недостачу во время строительства дороги.

В комментариях люди высказали разные мнения.

"Калининград вообще долбо*бами славится, там и по верх брусчатки асфальт кладут!", - написал Henry.

"Какие же имбецилы это сняли...слов нет, им в голову тупую даже не укладывается, что под землей полно коммуникаций", - написал DriverMagnum.

Напомним, во время посещения президентом Петром Порошенко объездной дороги в Днепропетровской области глава государства высказал претензии главе областного автодора за неуместную шутку о деньгах на ремонт дорог.

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