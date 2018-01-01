В России дверь в квартиру многоэтажки развеселила соседей: фото

Местные жители уверяют, что автором креатива выступил весьма неординарный россиянин.
Необычную дверь продемонстрировало в соцсети Вконтакте местное издание "Хорошие новости".
Дизайн двери изрядно повеселил пользователей Сети. В комментариях к посту они предположили, что владелец квартиры готовится к зомби-апокалипсису или прячется от налоговой службы и военкомата. Некоторые сочли, что в жилище обитают адепты готической субкультуры.
Одна из пользовательниц сети, впрочем, написала, что квартира принадлежит пенсионеру.
"Живет там больной дедушка, такой добрый старенький ребенок… Катается по двору на велике и чертовски здорово играет на баяне", — отметила она.
Напомним, в США собаки помогли годовалой малышке устроить побег, открыв для нее двери детской комнаты.
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