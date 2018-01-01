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В России горящую "Газель" пытались потушить фекалиями: видео

Сегодня, 01:16

Неравнодушные очевидцы попытались бороться с огнем с помощью ассенизаторской машины.

 

газель
Несмотря на своеобразную помощь, автомобиль сгорел дотла Фото: Ivanovo News
В российском городе Иваново на улице Парижской коммуны загорелся грузовик "Газель" с тентом. Оказать помощь попытался водитель проезжавшей мимо ассенизаторской машины с фекалиями.

Как сообщает местное издание Ivanovo News, возгорание вероятно случилось из-за возгорания проводки.

"На улице Парижской Коммуны областного центра сгорел грузовик "Газель" с тентом. На подмогу пришла ассенизаторская машина, проезжавшая мимо, – оперативно отреагировав, водители потушили пожар содержимым цистерны", - рассказывают очевидцы происшествия.

Однако на распространенных в YouTube кадрах видно, что фекалии из автомобиля брандспойтом выливают на полыхающую "Газель", однако грузовик все равно сгорает дотла.

Напомним, в России 17-летняя беременная школьница с тремя подругами-сообщницами изнасиловали другую школьницу душевой лейкой, избили и побрили наголо на почве ревности.

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Теги:  
Россия, пожар, фекалии
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