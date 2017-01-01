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В России корпоратив хоккейного клуба закончился побоищем, опубликовано видео

Сегодня, 14:39

Нападающий омского клуба Михаил Фисенко избил форварда команды Андрея Стася, которому пришлось вызывать скорую помощь.

Авангард, Омск
Омские хоккеисты дерутся не только на льду kp.ru
В России хоккеисты омского "Авангарда" устроили драку во время проведения новогоднего корпоратива.

Нападающий омского клуба Михаил Фисенко избил форварда команды Андрея Стася, которому пришлось даже вызывать скорую помощь.

Также пострадала и жена Стася Валерия, которая пыталась защитить мужа и прекратить избиение. Она получила удар в лицо от защитника Максима Чудинова, пишет sports.ru.

Последствия драки можно было увидеть на лице у Стася на матче с "Куньлунем": маска защищала сломанный нос хоккеиста, а на лице были видны ссадины и синяки.

Напомним, ранее сообщалось, что в России дагестанец и боевик "ЛНР" устроили массовое побоище.
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Россия, драка, побоище, Омск, Авангард, хоккей
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