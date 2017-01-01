В России корпоратив хоккейного клуба закончился побоищем, опубликовано видео

Нападающий омского клуба Михаил Фисенко избил форварда команды Андрея Стася, которому пришлось вызывать скорую помощь.
Нападающий омского клуба Михаил Фисенко избил форварда команды Андрея Стася, которому пришлось даже вызывать скорую помощь.
Также пострадала и жена Стася Валерия, которая пыталась защитить мужа и прекратить избиение. Она получила удар в лицо от защитника Максима Чудинова, пишет sports.ru.
Последствия драки можно было увидеть на лице у Стася на матче с "Куньлунем": маска защищала сломанный нос хоккеиста, а на лице были видны ссадины и синяки.
Напомним, ранее сообщалось, что в России дагестанец и боевик "ЛНР" устроили массовое побоище.