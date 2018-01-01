В России на "умной" остановке несколько часов шло порно, видео

В Ульяновске после инцидента усилили защиту единственной "умной" остановки.
Откровенные сцены воспроизводились около двух часов, говорится на странице телеканала "НТВ" в Facebook.
"Потом починили и усилили защиту", — отмечается в сообщении.
По данным канала, "взломщика"-ребенка еще не нашли, хотя он запечатлен на видео.
Напомним, в ноябре 2013 года на одном из российских телеканалов в эфире аналитической программы, в которой шла речь об Украине, неожиданно включили порно. Узнать больше об инциденте можно здесь.