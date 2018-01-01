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В России ошибка в приветствии к ЧМ-2018 стала объектом насмешек: фото

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Нерадивые строители зоны для выдачи багажа в аэропорту перепутали буквы в названии города Нижний Новгород.

 

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ЧМ-2018 встретит гостей ошибкой Фото: Twitter/Дмитрий Блинников
Российский журналист Дмитрий Блинников 28 апреля опубликовал в фотографию из нижегородского аэропорта "Стригино", а именно из зоны выдачи багажа с надписью: "Добро пожаловать в Нижний Новгодор".

"FIFA приняла решение перенести матчи мундиаля в новый город! В Нижний Новгодор!", - подписал автор снимок в Twitter.

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Фото: Twitter

Пользователи соцсетей подхватили информационный повод, который в считанные минуты стал мемом.  Авторы постов начали ассоциировать "Новгодор" с Мордором, с фильмами "Властелин колец" и "Игра престолов", а некоторые даже нашли в этой ситуации вдохновение для поэзии.

Комментаторы считают, что надпись с ошибкой поместили на конвейер выдачи багажа в преддверии чемпионата мира по футболу.

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Фото: Twitter

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Фото: Twitter

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Фото: Twitter

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Фото: Twitter

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Фото: Twitter

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Фото: Twitter

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Фото: Twitter

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Фото: Twitter

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Фото: Twitter

К слову, это не единственный конфуз с ошибкой, который обсуждают в Сети. Ранее пользователи заметили, что в официальном буклете, выпущенном к ЧМ-2018, справка о Нижнем Новгороде, где будут проходить матчи, сопровождается фотографиями Великого Новгорода.

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Фото: Twitter

Напомним, на стадионе "Волгоград-Арена", где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году, сделан ремонт в туалете. Однако внешний вид комнаты после ремонтных работ вызывает недоумение, поскольку строители забыли установить перегородки.

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Теги:  
Нижний Новгород, Россия, ЧМ-2018, Чемпионат мира по футболу, ошибка, аэропорт, выдача багажа
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