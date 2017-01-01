В России пантера насмерть загрызла украинца

Украинец работал в частном зверинце и ухаживал за животными.

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В российском Подмосковье пантера, которая содержалась в частном зверинце, насмерть загрызла мужчину.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает АГН "Москва", ссылаясь на информацию от источника в полиции.

В то же время телеграм-канал Mash сообщает, что погибший был гражданином Украины. Мужчина работал в частном зверинце и ухаживал за животными. Его возраст, имя и фамилия не сообщаются.

"Судя по отрывочным данным о трагедии, пантера устроила настоящую охоту за несчастным. Она дождалась, пока он войдет в клетку для кормежки, напала на него, после чего вырвалась на свободу и сбежала. Сейчас ее уже успели поймать", – говорится в сообщении.

Также в соцсети сообщается, что зоопарк принадлежит бизнесмену Княгиничеву, "поднявшемуся" на авиаперевозках. Некоторые источники связывают фигуру Княгиничева, занимающегося бизнес-авиацией, напрямую с Аркадием Дворковичем.

Ранее "Главред" сообщал, что в подмосковном городе Серпухов полиция задержала местного жителя Дмитрия Грачева, отрубившего в припадке ревности топором своей супруге Маргарите кисти рук.