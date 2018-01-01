В России парочка занималась сексом в вагоне метро на глазах у пассажиров, видео

Никто из пассажиров так и не остановил пару, которая несколько минут придавалась плотским утехам на глазах у изумленной публики.

В российском городе Нижний Новгород парочка занялась сексом прямо во время движения в освещенном вагоне метро, где в этот момент находились пассажиры.

Десятки людей невольно стали свидетелями сексуальной сцены.Один из очевидцев запечатлел процесс на камеру. Свидетелями разврата стали также и пассажиры соседнего вагона. Однако никто из присутствующих так и не остановил пару, которая несколько минут придавалась плотским утехам на глазах у изумленной публики, пишет Vistanews.ru.

На видео, опубликованном в сети, видно, как молодой человек оголяется, а сверху на него садится девушка. Занятие сексом продолжается несколько минут. Пользователи сети, просмотревшие ролик, уверены, что таким образом развратная пара решила отпраздновать 14 февраля.

Напомним, на Киевщине парочка занималась сексом прямо в маршрутке