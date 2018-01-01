В России пенсионерка собрала банду и "ограбила" банк ради квартиры для внучки

В чем, в чем, а в отчаянности 70-летней женщине отказать никак нельзя.

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В городе Кириши (Ленинградская область, РФ) 70-летняя женщина собрала "банду" ради инсценировки ограбления финансового учреждения.

Соответствующее сообщение было опубликовано в группе "Питер решает" в популярной российской социальной сети "ВКонтакте". По предварительной версии событий, пенсионерка хотела подарить внучке и ее жениху квартиру в Санкт-Петербурге. Однако для этого нужен был 1 млн рублей, а у женщины насчитывалось всего 0,5 млн рублей. Поэтому она и решила инсценировать ограбление банка – ради страховки.

После недолгих поисков жительнице Ленобласти удалось найти двух сообщников — 21-летнего сына подруги и мать-одиночку, работавшую кассиром в банке, который планировалось "ограбить". Молодой человек должен был изобразтьи грабителем, а кассирша — без сопротивления отдать ему 530 тысяч рублей со счета пожилой женщины.

Однако "ограбление" провалилось уже на финальном этапе — парень, выбежав из банка с сумкой, в которой были деньги, неосторожно снял капюшон и очки. Прохожие мигом его узнали и сдали полиции.

Все участники инсценировки находтся под подпиской о невыезде. Полицейские завели уголовно дело. Участникам "банды" теперь угрожает до семи лет тюремного заключения.

Напомним, ранее избиение грабителем пенсионерки в Одессе шокировало пользователей Сети.

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