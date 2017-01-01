В России перед приездом Путина трактором распыляли "духи" на мусорной свалке, видео

Очевидцы рассказали, как на мусорном полигоне "Кучино" распыляют вещество, "имеющее сладковатый запах".

Трактором распылял "духи" на свалке. Скриншот

военное учебное заведение Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ,

В российском Подмосковье перед приездом президента Владимира Путина трактор распылял "духи" на свалке "Кучино" в Балашихе.

Очевидцы опубликовали видео, как на подмосковном мусорном полигоне "Кучино" распыляют вещество, "имеющее сладковатый запах".

Порядок решили навести на фоне слухов о том, что академию РВСН, расположенную неподалеку, посетит Путин.

В сообществе "Мы за чистый Железнодорожный" во "ВКонтакте" сообщили, что на полигоне работают сразу три распылителя.

"От запаха свалочного газа они не спасают. Буквально в 50 метрах от этой установки запах свалки по-прежнему ощущается достаточно сильно", — говорят очевидцы.

Напомним, 22 декабря поздно вечером Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошел на Красной площади в Москве.