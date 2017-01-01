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В России перед приездом Путина трактором распыляли "духи" на мусорной свалке, видео

Сегодня, 02:17

Очевидцы рассказали, как на мусорном полигоне "Кучино" распыляют вещество, "имеющее сладковатый запах".

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Трактором распылял "духи" на свалке. Скриншот
В российском Подмосковье перед приездом президента Владимира Путина в военное учебное заведение Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ, трактор распылял "духи" на свалке "Кучино" в Балашихе. 

Очевидцы опубликовали видео, как на подмосковном мусорном полигоне "Кучино" распыляют вещество, "имеющее сладковатый запах".

Порядок решили навести на фоне слухов о том, что академию РВСН, расположенную неподалеку, посетит Путин.

В сообществе "Мы за чистый Железнодорожный" во "ВКонтакте" сообщили, что на полигоне работают сразу три распылителя.

"От запаха свалочного газа они не спасают. Буквально в 50 метрах от этой установки запах свалки по-прежнему ощущается достаточно сильно", — говорят очевидцы.

Напомним, 22 декабря поздно вечером Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошел на Красной площади в Москве.
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Путин, подмосковье, Балашиха, свалка, мусор, академия, РВСН, трактор, духи
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