Сергей Давыдов на сегодняшний день является самым известным за пределами Ленобласти муниципальным чиновником.

В России глава администрации Светогорска Ленинградской области Сергей Давыдов заявил, что в городе начал мироточить памятник Владимиру Ленину , установленный на Красной площади.

Об этом сообщает 47news.

"Проходил сегодня мимо площади и заметил едва уловимую перемену на лице нашего бывшего вождя. Подошел ближе и понял, что из лика Ильича течет слеза. И это точно не были следы дождя. И тут я понял, что памятник Ленину тоже начал мироточить", — сказал Давидов.

По его словам, в России "начали происходить настоящие чудеса".

"Не знаю, перешагнет ли волшебство через границу, но я бы на месте финнов не расслаблялся. И пусть кто-то думает, что Ленин не плачет, а надсмехается над Поклонской", — отметил Давыдов.

Сергей Давыдов на сегодняшний день является самым известным за пределами Ленобласти муниципальным чиновником, на неделе он объявил Светогорск территорией, свободной от геев.

Напомним, Наталья Поклонская уверяет, что на полуострове начал мироточить бюст последнего российского императора Николая II.