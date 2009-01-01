В России рекордный пирог из 30 тысяч блинов скормили собакам

Для установления рекорда жители Ярославля испекли почти 2 тонны блинов.

Собака newbur.ru

После ставших притчей во языцех, в России снова оригинально отметили окончание зимы и Масленичной недели, символом которой являются блины. Так, в Ярославле масленичный пирог массой почти в две тонны был отправлен в приют для бездомных собак.

Об этом со ссылкой на мэрию Ярославля сообщает Интерфакс.

"Блинный пирог был изготовлен сотнями жителей города для установления рекорда. Роспотребнадзор не рекомендует кормить людей блинами, пролежавшими на улице несколько часов. Ввиду этого, мы решили направить всю продукцию на корм для бездомных животных", — сказал представитель мэрии.

Пирог из блинов в Ярославле массой 1972 кг вошел в Книгу рекордов России. Для установления рекорда жители города испекли 31 тысячи блинов.

Напомним, раздача масленичных блинов на лопате, которая произошла в Ставрополе в рамках православного фестиваля уличной еды "Русское достоинство" превратилась на феерическое национальное позорище.

фото: progorod76.ru