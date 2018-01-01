В России семья перепутала Коран с Уголовным кодексом и "вырастила" на нем милиционера

Курьезная история произошла в Республике Башкортостан.

Тот самый Коран Рамблер/новости

Семья в Республике Башкортостан (Россия) многие десятилетия принимала Уголовный кодекс РСФСР, изданный в 1926 году на арабском языке, за Коран – священную книгу всех мусульман.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главка МВД по региону.

"Пожилая владелица книги долгие годы принимала его [УК] за Коран и подкладывала под голову ребенка. Стоит отметить, что когда сын вырос, то пошел на службу в милицию", — заявили в ведомстве.

Книга, бережно завернутая в сверток, передавалась в семье два поколения. "Женщина говорила, что это священная книга, ее надо заворачивать в ткань и класть под подушку, чтобы дети были спокойные и не капризничали", — заявила представителям СМИ местная жительница Рафия Зинатуллина.

Сейчас книга передана на хранение в музей Министерства внутренних дел.





Напомним, раенее сообщалось об издании Корана на украинском языке.

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