В России создали странную скульптуру Путина: крылатый медведь с осетром, опубликованы фото и видео

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1 / 3 Скульптор намерен отправить работу в подарок лидеру РФ. (Скриншот)

Скульптор-самоучка назвал свою работу "Ум, сила и душа" и намерен отправить свою работу в подарок Путину.

Скульптор намерен отправить работу в подарок лидеру РФ. Скриншот

В России житель Астрахани создал из бронзы очень странную скульптуру российского президента Владимира Путина.

Глава государства РФ изображен с телом медведя с оперенными крыльями, который в лапах держит осетра, сообщает kaspyinfo.ru.

Автор композиции — Виктор Кропачев — назвал ее "Ум, сила и душа". Скульптор-самоучка намерен отправить свою работу в подарок лидеру страны.

По замыслу Кропачева, скульптура представляет собой образ современной России, борющейся со внешним врагом, которого здесь символизирует орел: левой ногой железный медведь наступает на птицу, чьи крылья находятся за его спиной.

Осетр — ценная промысловая рыба, символ Астраханской области. Кроме того, осетр в этой композиции обозначает доброту и душевность Путина, выпускавшего несколько лет назад молодь этой рыбы в Волгу, поясняет автор.

Идея скульптуры пришла в голову Кропачеву еще шесть лет назад. Работа над кованной композицией заняла несколько месяцев.

Напомним, в Ленинградской области на казачьем хуторе установили памятник Путину в образе римского императора.