В России Янукович воспитывает трехлетнего сына — СМИ

Ранее беглый экс-президент рассказал, что расстался с женой Людмилой.

Любовь Полежай и Виктор Янукович Дни.Ру

После побега в Россию экс-президент Виктор Янукович воспитывает младшего сына, которому сейчас около трех лет.

Об этом стало известно со слов источников в окружении Януковича, сообщает strana.ua.

По их данным, его гражданская супруга Любовь Полежай родила в России в 2014 году.

Она покинула Украину после событий на Майдане, будучи уже беременной.

При этом журналисты отмечают, что в феврале этого года Виктор Федорович дал интервью газете Der Spiegel, в котором рассказал, что расстался с женой Людмилой. Их супружеская жизнь продлилась около 45 лет.

Кроме того, он подтвердил, что живет в неофициальном браке с сестрой своей бывшей кухарки — Любовью Полежай.

Как известно, у Полежай (в девичестве Садыкова) есть дочь Мария от первого брака. Девочка вместе с мамой жила в Межигорье, а потом уехала в Ростов.

На момент проживания с Януковичем в Украине Любовь владела салоном красоты Crystal Spa и руководила благотворительным фондом "Дорога будущего". Сайт фонда уже не работает, вполне вероятно, что и сам фонд тоже прекратил существование.

У Виктора Янукович от брака с первой женой Людмилой родилось два сына: Александр и Виктор. Виктор Янукович погиб в 2015 году во время ледовых автогонок на озере Байкал.

Бывшая жена экс-президента Людмила Янукович сейчас проживает в Крыму.

Напомним, ранее было опубликовано новое расследование о доме Януковича в Подмосковье.