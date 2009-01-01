В России жертв торговли людьми выдали за членов "украинского наркосиндиката"

На территории России заключенных под стражей граждан Украины — сотни, сообщил Шевченко.

В РФ сотни заключенных из Украины mvs.gov.ua

Задержанные в России по делу о наркоторговле украинцы являются жертвами торговли людьми.

Об этом директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Правозащитники говорят, что таких заключенных на территории России, именно заключенных под стражей, граждан нашей страны — сотни. Их счет подходит к нескольким сотням людей. Причем ими забиты следственные изоляторы провинциальных российских городов", — сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что украинцы соблазняются обещанными выплатами (компенсация за дорогу и связь, "подъемные" и тому подобное), и это "настоящая беда".

"Потом с пропагандистской точки зрения российское правосудие делает из них не жертв торговли людьми, которые через обман или ошибку свою, чисто человеческую, стали жертвами, делают из них такие громкие наркосиндикаты, громкие наркопреступные группы", — отметил Шевченко.

По его словам, еще в прошлом году в начале декабря правоохранители провели пресс-конференцию, посвященную задержанию одной из преступных групп, которая занималась торговлей людьми. По сути, переправляли в Россию тех, кто откликался на объявления о якобы работе курьерами, а потом их заставляли перевозить наркотические вещества.

Отметим, что ранее в МВД РФ сообщили о прекращении деятельности международного наркосиндиката "Химпром" с годовым оборотом более 2 млрд руб. По их данным, в состав наркогруппировки входили 47 граждан Украины.

МИД Украины обратилось к российским министерствам иностранных и внутренних дел по поводу задержания 47 украинцев, подозреваемых в участии в наркосиндикате.

Напомним, что ранее в Киеве накрыли мощную наркогруппировку.