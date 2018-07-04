В России жителей принимающего матчи ЧМ-2018 города попросили экономить воду и вдвоем мыться в душе

"Рациональное предложение" озвучили местные коммунальщики.

Cosmopolitan

В российском городе Самара сотрудники коммунальных служб попросили горожан "экономить воду" и не мыться одними в душе, поскольку во время мирового футбольного первенства резко возросло потребление холодной воды.

Соответсвующее сообщение в среду, 4 июля, было опубликовано на официальном интернет-портале компании "Самарские коммунальные системы" (СКС).

"Экономьте воду — принимайте душ вдвоем", — говорится в тексте.

Как позднее заявила в комментарии "РБК" руководитель отдела по связям с общественностью СКС Мария Алмазова, сообщение было шуточным, а кто-то посетителей сайта даже начал заводить знакомства ради совместного посещения душа в комментариях под ним.

"Сначала душ вдвоем, потом чай вдвоем, в общем, всем хорошо от этого, мы надеемся", — заявила она.



Напомним, ранее сообщалось о том, что в России с людей начали требовать плату за дождевую воду.

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