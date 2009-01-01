В российских школах запретили на уроках использовать слово "презерватив"

Преподавателям рекомендовали "говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем".

Презерватив попал под запрет medinfo.ua

Минобрнауки запретило упоминать слово " презерватив " на всероссийском онлайн-уроке по профилактике ВИЧ-инфекции для старшеклассников и студентов, сообщает "Коммерсант " со ссылкой на исполнителя проекта урока, главу "Центра современных образовательных технологий" Сергея Буланова.

По словам Буланова, такие требования чиновники выдвинули на совещании в Минобрнауки. Также, рассказал Буланов, на уроке рекомендовали "говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем". В итоге разработчик урока отказался писать ответы для школьников, и совещание было остановлено.

Урок должен пройти в российских школах 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом. Как отмечает газета, в какой форме теперь проведут занятие, неясно. Минобрнауки проводит ежегодные уроки по профилактике ВИЧ с 2015 года.