В Ростове мужчина со своей квартиры две недели "гадил" на соседей

По факту случившегося правоохранители начали уголовное дело.

В Ростове мужчина сливал отходы жизнедеятельности в квартиру соседей снизу Скриншот видео с youtube.com

российском Ростове-на-Дону в одном из домов мужчина дождался, когда его соседи снизу, с которыми он давно конфликтовал, уедут в отпуск, сделал в полу своей гостиной дыру и вывел через нее трубу от унитаза.

Мужчина сливал отходы жизнедеятельности в квартиру примерно две недели, написала его дочь в группе "Подслушано Ростов-на-Дону" в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

"Посоветуйте, как быть. У нас давний конфликт с соседями снизу, который буквально разрушил нашу семью. Началось все давно, даже трудно припомнить из-за чего, несколько раз доходило до реальных драк и увечий", — отметила автор.

По ее словам, "последней каплей стало, то что мать поставила ультиматум отцу: либо примирение с соседями, либо она уходит". "Отец отказался уступать и остался жить один, и тут произошло страшное", — добавила она.

"Он дождался пока соседи уедут всей семьей в отпуск, сделал перфоратором дыру в полу нашей гостиной и вывел туда сливную трубу от унитаза. Пользовался этой конструкцией примерно две недели, после этого соседи вернулись. Их реакцию представить не трудно, теперь заведено уголовное дело. Ума не приложу, как прекратить конфликт и договориться с соседями!", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 января в Твери мужчина, находясь в своей квартире, расположенной на десятом этаже многоквартирного дома, сделал из постельного белья и полотенца самодельную веревку, скинул ее в открытое окно лоджии и, спускаясь, сорвался с высоты, упал, а позже скончался от полученных травм.