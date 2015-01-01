В Ровно напали на съмочную группу ТСН: делали сюжет о закупке оргтехники по завышенной цене

Чиновники заплатили за один ноутбук 200 тыс.грн, что превышает рыночную цену.

Полицейские не смогли установить личность нападавшего. tsn.ua

В Ровно , во время съемок сюжета на территории Бабинской объединенной территориальной общины о закупке оргтехники по завышенной цене, неизвестный напал на съемочную группу ТСН.

Чиновники закупили ноутбуки, стоимость которых значительно превышала рыночную. В частности, один ноутбук был приобретен за 200 тысяч гривен. В общем закупили 20 ноутбуков и другую оргтехнику.

Как заявил сельский голова, деньги нужно было срочно потратить, ведь они якобы должны быть возвращены в государственный бюджет Украины с наступлением 2017 года.

Впрочем, выяснилось, что тендер на закупку можно было провести и после 1 января нового года.

После этого съемочная группа агентства отправилась к предпринимателю, который и продал технику общине. Мужчина, который представился полиции Николаем, категорически отказался комментировать процесс продажи. Он толкал журналистку и оператора. После того как камера была включена, мужчина продолжал свои агрессивные действия.

Как отметила журналист, на место была вызвана группа полиции. Однако, полицейские также и не смогли установить личность нападавшего. Он отметил, что проживает в квартире, которая не является офисом, хотя в помещении было много техники.

Впоследствии прибыла следственно-оперативная группа, которая доставила агрессивного мужчину в отдел полиции, где он должен был дать показания. Сейчас известно, что открыто уголовное производство.

Напомним, в Ровно неизвестные похитили из банковской ячейки местного жителя крупную сумму денег.