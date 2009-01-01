В РПЦ рассказали, как "горько" живется Кириллу: не на "Ладе Калине" ж ему ездить

Уровень жизни Кирилла далек от уровня даже очень богатого человека, заявил Легойда.

Патриарх Кирилл. фото: ipress.ua

Об этом заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, пишут Вести.ру.

"У него нет роскошного образа жизни. У него нечеловеческие нагрузки и нечеловеческий график. И то, что где-то ему обеспечен какой-то уровень жизни, который, уверяю вас, далек от уровня даже очень богатого человека", — заявил Легойда.

По его словам, за восемь лет работы рядом с Патриархом он не перестает удивляться тому, как предстоятель РПЦ выдерживает нагрузки, которые на него свалились.

"Поэтому мне надо в этой ситуации еще говорить, что надо было ему на "Ладе Калине" ездить или в трамвае?! Мне эти все разговоры кажутся пустыми", — подчеркнул он.

По словам главы синоидального отдела по взаимодействию со СМИ, у Патриарха вообще нет личного времени, пишет "Интерфакс" со ссылкой на RTVI.

Ранее сообщалось, что Кирилл хочет отобрать у жителей Петербурга Исаакиевский собор в знак примирения богатых с бедными.