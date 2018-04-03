В Саратове дети попробуют на День Победы "съедобные ордена": фото

Чиновники уверяют, что сладости необходимо снабдить информацией о награде.

На День Победы дети съедят сладкие "ордена" Фото: Saratovnews.ru

В российском городе Саратове дети, которые будут 9 Мая принимать участие в акции "Бессмертный полк", получат в качестве бонуса коробку шоколадных орденов времен Второй мировой войны.

Как сообщает издание Saratovnews.ru, с такой инициативой выступил председатель Саратовского областного отделения "Боевое братство" Сергей Авезниязов.

Образцы шоколадок с этикетками-орденами были представлены саратовским чиновникам, которым идея понравилась. Однако председатель общественной палаты Саратовской области Александр Ландо подчеркнул, что к шоколаду необходимо выдавать "памятку по каждому ордену".

"А то шоколадки съедят, фантики выбросят, а что за ордена на них так и не узнают", - сказал Ландо.

Напомним, в Москве в Параде Победы на 9 Мая примут участие 120 единиц техники, 73 самолета и вертолета. Главными "изюминками" шоу должны стать "Уран-9" и "Уран-6". Первый – это безэкипажный робот-танк, вооруженный 30-миллиметровой пушкой 2A72 и спаренным пулеметом (7,62 миллиметра) с лазерной системой наведения. "Уран-6" – это телеуправляемый робот-сапер.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram