В СБУ рассказали, сколько украинских пленных освободили за время АТО

Тандит отметил, что число заложников растет.

Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире 5 канала.

"Кроме того, важная цифра: я впервые об этом говорю — освобождены или найдены 3 тысячи 136 человек (за весь период российской агрессии на востоке), пропавшими без вести числятся 416 человек. Так вот о них тоже нужно помнить", — заявил Тандит.

При этом он отметил, что число заложников растет.

"К сожалению, количество заложников растет на сегодняшний день, незаконно содержатся в Донецке и Луганске 118 наших героев", — сказал он.

Тандит подчеркнул, что подтверждены места содержания всего 60 человек.

Кроме того, он отметил, что опубликованные нардепом Надеждой Савченко списки пленных только усложнили процесс обмена.

Напомним, Украина просит миссию ООН стать посредником в обмене пленными.

Видео: 5 канал