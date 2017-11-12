В Сербии возбудили десятки дел против наемников, воюющих на Донбассе

Секулич отметила, что в прошлом году прокуратура выдвинула обвинение в совершении преступления 24 лицам.

Сербские наемники, иллюстрация slav.org.ua

В Сербии прокуратура с конца 2014 года возбуждено 45 дел в отношении наемников, которые принимают участие в военных конфликтах за рубежом, в том числе на Донбассе.

Об этом рассказала представительница прокуратуры Белграда Татьяна Секулич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербское пидання Politika.

Производства были начаты с целью преследования лиц, которые подпадают под действие статьи 386а Уголовного кодекса Сербии.

Секулич отметила, что в прошлом году прокуратура выдвинула обвинение в совершении преступления 24 лицам.

Высший суд Белграда ранее сообщил, что в прошлом году вынес решения в отношении 28 лиц, которые принимали участие в военных конфликтах за рубежом.

Сербия в октябре 2014 года внесла изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет для лиц, которые принимают участие в военных конфликтах за рубежом, а потому вербуют людей для участия в таких конфликтах.

Таким образом Сербия решила бороться с теми, кто ездил воевать на стороне пророссийских сепаратистов на Донбассе, а также на стороне "Исламского государства" в Сирии.

Издание отмечает, что сейчас в Украине и Сирии остаются лишь несколько десятков сербов.

В то же время Служба безопасности Украины 11 октября заявила, что только на территории, подконтрольной группировке "ЛНР", от начала конфликта на Донбассе воевали более 300 граждан Сербии.

Напомним, недавно посол Украины в Сербии Александр Александрович в интервью сербскому изданию Balkan Insight заявил, что РФ использует Сербию, чтобы разжечь войну на Балканах и уничтожить Европу. Также посол отметил, что сербская власть не принимает никаких мер, чтобы прекратить участие своих граждан в военных действиях на востоке Украины, тогда как РФ "использует Сербию" в боевых действиях в других странах.

2 ноября глава МИД Сербии Дачич обвинил Александровича в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях из-за его заявления об отсутствии реакции сербских властей на участие ее граждан в войне на Донбассе на стороне контролируемых Россией боевиков.

3 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин вызвал Александровича для проведения консультаций по соблюдению международного права. По итогам консультаций было решено, что Украина обратится к европейским партнерам относительно участия сербских наемников в конфликте на Донбассе на стороне террористов.

8 ноября министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич вызвал из Киева посла Раде Булатовича для обсуждения текущих отношений с Украиной.

Позднее президент Сербии заявил о намерении снизить уровень напряженности в отношениях с Украиной.

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Балканские друзья Путина: что стоит за дипломатическим скандалом в Белграде".