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В Сеть просочились фотографии нового Xiaomi Mi Max 3

Сегодня, 12:52

Новый гаджет будет иметь сканер, две камеры, но останется без двух физических кнопок.

Xiaomi Mi Max 3
Диагональ дисплея составит 6,9 дюйма Hi-Tech Mail - Mail.Ru
В Сети опубликовали изображения и будущие характеристики еще непредставленного фаблета Xiaomi Mi Max 3.

Как сообщает  Hi-tech.mail.ru, ожидается, что новый гаджет не будет иметь физических кнопок Home и "Навигация". При этом устройство оснастят двойной основной камерой и сканером для определения отпечатков пальцев.

Новый Mi Max 3 получит от 3 до 6 ГБ оперативной памяти. Диагональ дисплея составит 6,9 дюйма, а разрешение решено сделать Full HD.

Напомним, 17 мая состоялась официальная презентация смартфона OnePlus 6, который называют "убийцей флагманов".

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Теги:  
смартфон, гаджет, характеристики, фото, Xiaomi, Mi Max
ПО МАТЕРИАЛАМ:Hi-Tech Mail - Mail.Ru
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