В Сеть "залили" запись того, как морской ветер срывает купальник с девушки: видео 18+

Прогулка по берегу моря в Испании окончилась для девушки неожиданным стриптизом.

Скриншот из видео

Во всемирной Сети опубликовали пикантный видеоролик , снятый в Испании − на южном побережье Иберийского полуострова.

В ролике четко видно, как молодая девушка спокойно позировала перед фотоаппаратом на берегу моря. Затем вдруг налетевший шторм сдул и сорвал с нее одежду− в том числе верх купальника. Естественно, грудь девушки обнажилась и заколыхалась в такм колебаниям воздуха.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появилось видео, на котором голая жительница Филиппин залезно на столб ЛЭП и ухватилась за провод.

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