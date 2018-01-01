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В Сеть "залили" запись того, как морской ветер срывает купальник с девушки: видео 18+

Сегодня, 04:51

Прогулка по берегу моря в Испании окончилась для девушки неожиданным стриптизом.

Голый бюст
Скриншот из видео
Во всемирной Сети опубликовали пикантный видеоролик, снятый в Испании − на южном побережье Иберийского полуострова.

В ролике четко видно, как молодая девушка спокойно позировала перед фотоаппаратом на берегу моря. Затем вдруг налетевший шторм сдул и сорвал с нее одежду− в том числе верх купальника. Естественно, грудь девушки обнажилась и заколыхалась в такм колебаниям воздуха.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появилось видео, на котором голая жительница Филиппин залезно на столб ЛЭП и ухватилась за провод.

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Испания, видео, грудь, фото, девушка
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