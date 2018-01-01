В Сеть "залили" запись того, как в офисе киевской радиостанции занимаются сексом: видео 18+

Как пелось в одном очень старом шлягере - "Любовь нечаянно нагрянет/ Когда ее совсем не ждешь".

Скриншот из видео

В Сети появился видеоролик, на котором в эфирной студии киевской радиостанции "Максимум" парочка страстно занимается сексом.

Достоверность места соития позднее подтвердил на своей странице в социальной сети Facebook один из продюсеров радиостанции Вячеслав Демин.

По его информации, один из работников "Максимума" решил устроить секс-свидание прямо в эфирной студии.

"Все банально: сотрудник радиостанции решил устроить в студии Радио Максимум свидание. Узнали мы об этом из "Фейсбука". Какой-то "добрый" человек выложил видео с камеры наблюдения. Наверное, позавидовал этому приятному, но не очень длинному свиданию", − написал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в одной из школ Великобритании ученик "застукал" учителей, занимавшихся любовью на парте в пустом классе.

Внимание, видео не рекомендуется к просмотру лицам моложе 18 лет.

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