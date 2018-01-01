В Сети набирает популярность невероятное видео с гигантской Луной

Длится видео чуть более двух минут.
Длится видео чуть более двух минут. Лопес снял его в горах Канарских островов, используя для создания видео телескопический объектив. Именно благодаря такому объективу изображение Луны и было увеличено в разы.
Снимал оператор с расстояния в 16 километров. Поэтому люди на видео и выглядят такими маленькими по сравнению с Луною.
Читайте также Новолуние: что нельзя делать и что нужно
По словам Лопеса, кроме использования специального объектива, никаких других манипуляций или редактирования он с роликом не делал.
Напомним, вышел трейлер фейкового фильма про встречу Трампа и Ким Чен Ына. У ролика на Facebook уже более 3,5 млн просмотров.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram