В Сети набирает популярность невероятное видео с гигантской Луной

Длится видео чуть более двух минут.

Лопес снял, как гигантская Луна надвигается на людей. Скрин с YouTube

Ролик испанского профессионального оператора Даниэля Лопеса о том, как гигантская Луна надвигается на людей, посмотрело уже почти 1,5 миллиона человек. И видео продолжает набирать популярность на YouTube.

Длится видео чуть более двух минут. Лопес снял его в горах Канарских островов, используя для создания видео телескопический объектив. Именно благодаря такому объективу изображение Луны и было увеличено в разы.

Снимал оператор с расстояния в 16 километров. Поэтому люди на видео и выглядят такими маленькими по сравнению с Луною.

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По словам Лопеса, кроме использования специального объектива, никаких других манипуляций или редактирования он с роликом не делал.

Напомним, вышел трейлер фейкового фильма про встречу Трампа и Ким Чен Ына. У ролика на Facebook уже более 3,5 млн просмотров.

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