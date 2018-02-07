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Маршрутка в космосе. В Сети подшутили над "внеземным" электрокаром Tesla, опубликованы фотожабы

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1 / 11 Интернет-пользователи подшутили над "космическим" электромобилем Tesla (Скриншот видео с youtube.com)

Интернет-пользователи обратили внимание на отставание РФ от США в техническом плане.

Tesla,космос
Интернет-пользователи подшутили над "космическим" электромобилем Tesla Скриншот видео с youtube.com
В Интернете пользователи подшутили над запуском в космос ракетой-носителем сверхтяжелого класса Falcon Heavy американской компании SpaceX электроавтомобиль Tesla Roadster.

В Twitter-аккаунтах появились фотожабы, на которых за пределами атмосферы Земли изображены разные машины — маршрутка, ВАЗ-2102 — и даже молоток.

Также в Сети пользователи посмеялись над отставанием России от США в техническом плане.

"Пока Рогозин (российский вице-премьер Дмитрий Рогозин — Ред.) на потеху иностранцам топит такс в колбах, тупые пиндосы успешно запустили сверхтяжелую ракету Falcon Heavy", — написал Andrey Kib на своей странице в Facebook.

Напомним, 6 февраля в американском штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала в космос самая мощная из существовавших когда-либо ракет — Falcon Heavy, на борту которой находился электрокар Tesla.
Теги:  
США, SpaceX, Tesla, космос, электрокар
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