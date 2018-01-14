В Сети потроллили "обращение Порошенко" к ФСБ

Российская спецслужба "так не работает", утверждает интернет-пользователь из Москвы.

"ФСБ так не работает", отметил интернет-пользователь из столицы РФ

В Интернете пользователи потроллили обнародованное грузинским телеканалом "Рустави 2" так называемое "обращение" от имени Петра Порошенко к спецслужбе Российской Федерации.

В частности, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко на своей странице в Facebook пошутил, что главу государства "пытали в застенках ФСБ, и после этого он стал украинским патриотом".

Алексей Попов из столицы России Москвы утверждает, что "ФСБ так не работает".

На фейсбучике у Лизки-намэтчицы сейчас массовый сеанс онанизма на бумажки от грузинского ФСБ. :-))) Какие жалкие и глупые суслики. — Anele (@takidaya) January 14, 2018

Ранее в Администрации президента Украины утверждали, что опубликованные "документы" от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным грузинской телекомпании "Рустави 2" спецслужбой РФ.

