В Сети появились фото воинов, которые погибли накануне под Авдеевкой и в зоне АТО

В Сети появились фото погибших воинов, которые защищали Авдеевку, Тоненьке и Водяное

В сети появились фотографии бойцов Вооруженных сил Украины , которые погибли, защищая Авдеевку, Тоненьке, Водяное Донецкой области.

Снимки обнародовали на официальной странице 72 Гвардейская ОМБР в Facebook.

"Память, Слава, наша Благодарность — навеки и земной поклон павшим защитникам нашей Украины. Марис Каминский (1990 - 03.02.2017). Анатолий Заремский (1977 — 03.02.2017)", — говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы 72 бригады приносят свои соболезнования и собратьям по оружию 80 ОДШБ.

"Память, Слава, наша Благодарность — навеки и земной поклон павшему Защитнику нашей Украины — Сергей Васильевич Пацула", — говорится в сообщении.

Он погиб 31 января около 23.00 в районе поселка Тоненькое Ясиноватского района Донецкой области во время артиллерийского обстрела наших позиций.

Также воины вспомнили еще одного погибшего своего побратима с 79 ОДШБ — Романа Гульченко.

"Приносим искренние соболезнования нашим побратимам с 79 ОДШБ. Память, Слава, наша Благодарность — навеки и земной поклон павшему защитнику нашей земли — Роману Олеговичу Гульченко.

"Погиб 30 января вблизи поселка Водяное Ясиноватского района Донецкой области во время минометного обстрела боевиков, когда они пытались прорваться на наши позиции, ценой собственной жизни спас собратьев. Принял на себя разрыв 82-мм мины, в результате которого воину посекло осколками правую часть тела, причинив ранения, несовместимые с жизнью.

Похоронен герой 2 февраля в родных Татарбунарах. У него остались родители, сестра и маленькая дочь", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате вражеских обстрелов в районе Авдеевки за неделю ВСУ потеряли 10 бойцов, еще 66 — получили ранения.