В Сети появилось еще одно видео хорвата Виды со словами "Слава Украине!": видео

Футболист также произносит фразу "Белград гори".

Экс-игрок "Динамо", хорват Вида эмоционально относится к Украине Фото: fcdynamo.kiev.ua

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал еще одно видео, в котором прокричал "Слава Украине".

Ролик в Facebook опубликовал блогер Даниил Яковлев. Записан он был, очевидно, в тот же вечер после победы над сборной России, поскольку хорват сидит в футболке сборной своей страны.

На видео Вида сидит рядом с экс-нападающим, а ныне одним из тренеров сборной Хорватии Ивицей Оличем, пьет пиво и поет. Среди фраз, которые выкрикивает защитник, вновь прозвучал лозунг "Слава Украине". Также хорват выкрикнул фразу "Белград, гори".

Вида в своей речи якобы передает привет друзьям из Киева. В частности, он говорит о владельце ресторана "Белград" в украинской столице по имени Йован.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в субботу, 7 июля, сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.

После этого защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео, в котором поприветствовал Украину. "Слава Украине!" - крикнул Вида. Тренер Огнен Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо"и за Украину!" (Вида играл за "Динамо" с 2013-го по 2017-й; Огнен Вукоевич - с 2008-го по 2013-й. - Прим.).

Сам футболист назвал видео шуткой. "Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского "Динамо", ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех", - заявил Вида.

Позднее ФИФА, рассмотрев дело, заявила, что избрала футболисту и ассистенту тренера наказание.

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