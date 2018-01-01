В Сети разгорелся скандал из-за выпуска трусов с вибратором специально к ЧМ-2018: видео 18+

Они начинают вибрировать после того, как футболист забивает гол.
Данный элемент одежды получили название "Чувствуя игру", так как они начинают вибрировать после того, как футболист забивает гол, пишет The Mirror.
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В рекламном ролике отмечается, что изобретение призвано уравнять удовольствия мужчин и женщин от просмотра матчей.
Ранее в России женщину замуровали в доме во время ремонта дорог к ЧМ-2018. Ей пришлось просидеть взаперти в собственном доме несколько суток.
Напомним, в соцсетях активно обсуждали новый сувенир, который в России выпустили специально к чемпионату мира-2018. Это матрешка-арбитр со свистком. Хотя большинство пользователей упорно видят вместо свистка мужской половой орган. И, соответственно, обвиняют бедную матрешку в распущенности и неуместном поведении, а ее создателей – в излишней креативности.
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