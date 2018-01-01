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В Сети разгорелся скандал из-за выпуска трусов с вибратором специально к ЧМ-2018: видео 18+

Сегодня, 15:01

Они начинают вибрировать после того, как футболист забивает гол.

ЧМ 2018
К ЧМ-2018 выпустили трусы с вибратором, которые реагируют на голы. Reuters
Мексиканская компания Vicky Form попала в эпицентр скандала: их обвинили в сексизме за выпуск женских трусиков с вибратором специально к Чемпионату мира по футболу-2018.

Данный элемент одежды получили название "Чувствуя игру", так как они начинают вибрировать после того, как футболист забивает гол, пишет The Mirror.

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В рекламном ролике отмечается, что изобретение призвано уравнять удовольствия мужчин и женщин от просмотра матчей.

Ранее в России женщину замуровали в доме во время ремонта дорог к ЧМ-2018. Ей пришлось просидеть взаперти в собственном доме несколько суток.

Напомним, в соцсетях активно обсуждали новый сувенир, который в России выпустили специально к чемпионату мира-2018. Это матрешка-арбитр со свистком. Хотя большинство пользователей упорно видят вместо свистка мужской половой орган. И, соответственно, обвиняют бедную матрешку в распущенности и неуместном поведении, а ее создателей – в излишней креативности.

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Теги:  
ЧМ-2018, Чемпионат мира по футболу-2018, Мексика, вибратор, трусы
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