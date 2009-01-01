В штабе АТО рассказал о поставках новейшего вооружения на передовую

В штабе хоят больше новейшего вооружения на передовой.

Про "Стугну" только говорили, но не видели на передовой. фото: http://5.ua

В штабе антитеррористической операции рассказал о поставках новейшего вооружения воинам ВСУ на Донбасс. В частности, речь идет о противотанковых комплексах "Стугна" , о которых на передовой все слышали, но не все видели.

Об этом рассказал представитель штаба АТО Леонид Матюхин в эфире "5 канала".

"Если говорить о передовой, к сожалению, про "Стугну" мы только говорили. На счет "Максима", ничего плохого о нем на сегодня сказать не могу. Ребята очень хорошо из него отражали атаки. Хочется новейшего оружия, декларируется много новейшего оружия, но хотелось бы, чтобы по крайней мере, "Булатов" танков было все больше", — говорит он.

Матюхин также добавил, что на передовой у военнослужащих можно констатировать высокий боевой дух.

"Сегодня имеем очень высокий боевой дух людей на передовой, но опять же, будут проходить ротации, надеюсь, что будут приходить люди с боевым опытом. Люди, которые имеют боевой опыт, они уверены в себе, знают позиции и участки возможного прорыва, они знают, что там нужно делать. Они считают это своей работой, долгом", — добавил Матюхин.

Напомним, 13 марта, ситуация в районе проведения АТО ухудшилась. Боевики увеличили количество обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, в том числе с использованием тяжелого вооружения. Всего зафиксировано 97 обстрелов. В результате боевых действий погиб один украинский военный, четверо были ранены, и еще четверо травмированы.

видео: "5 канал".