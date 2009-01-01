В штабе АТО рассказали, как в Авдеевке боевики посылают своих людей "на убой"

Градус напряжения в районе Авдеевки не будет падать, считает Матюхин.

Обстрел Авдеевки российскими оккупантами Facebook Daniel Rodriguez

Градус напряжения в Авдеевке не будет спадать, а боевики, зачастую, посылают своих людей просто на убой.

Об этом заявил представитель штаба АТО Леонид Матюхин, сообщает 5 канал.

"Какие бы направления не обстреливались, Мариупольское или Луганское, градус напряжения в районе Авдеевки не будет падать. Это обусловлено тем, что мы уже стоим на таких позициях, где в принципе градус напряжения не может снижаться. Есть позиции на расстоянии 60 метров. Это нереально, чтобы градус напряжения снизился без сильного политического влияния, я думаю, он там не упадет ", — подчеркнул представитель штаба АТО.

Матюхин также рассказал о том, насколько активно боевики осуществляют контратаки.

"Точно не каждый день. Какого-то стратегического значения они не имеют. Есть такие моменты, когда они откровенно отправляют своих людей на убой. Насколько они свои или не свои, это уже вопрос в другом. 29 числа, когда были жестокие бои, из тех людей, которые против нас там выступали, большинство из них люди в татуировках, в большинстве шприцы. В основном это криминал или люди низшего слоя, которым некуда идти, или у которых нет моральных ценностей. Они на этом просто зарабатывают", — рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Авдеевке в результате обстрела ранена женщина-волонтер.