В штабе рассказали о количестве уничтоженных за неделю боевиков

Самые большие потери оккупанты понесли на Мариупольском направлении.

Reuters

На оккупированном Донбассе за неделю, с 28 августа по 3 сентября, 7 боевиков были уничтожены и еще 18 получили ранения.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, ссылаясь на информацию украинской военной разведки, пишет УНИАН.

"Потери врага за минувшую неделю составили 7 боевиков убитыми и 18 раненными. Наибольшие потери оккупанты понесли на Мариупольском направлении", — сказал он.

Напомним, ран7ее сообщалось, что 31 августа на Донецком направлении боевики ДНР потеряли убитыми три человека — два террориста были уничтожены холодным оружием в районе временно оккупированной Горловки, еще один — под Ясиноватой.