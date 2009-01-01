В штабе рассказали о количестве уничтоженных за неделю боевиков

Самые большие потери оккупанты понесли на Мариупольском направлении.
Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, ссылаясь на информацию украинской военной разведки, пишет УНИАН.
"Потери врага за минувшую неделю составили 7 боевиков убитыми и 18 раненными. Наибольшие потери оккупанты понесли на Мариупольском направлении", — сказал он.
Напомним, ран7ее сообщалось, что 31 августа на Донецком направлении боевики ДНР потеряли убитыми три человека — два террориста были уничтожены холодным оружием в районе временно оккупированной Горловки, еще один — под Ясиноватой.