В Швейцарии решили платить 20000 евро каждому новому жителю

Так в селе Альбинен планируют бороться с уменьшением количества жителей

В швейцарском селе Альбинен предлагают заплатить любому, кто захочет там жить. Такое предложение местные жители поселка на юго-западе страны выдвинули, опасаясь значительного сокращения количества жителей, сообщает издание 20 minutes.

В последние годы количество эмигрировавших из села Альбинен стремительно возросло. Недавно отъезд трех семей вынудил закрыть местную школу. Большинство домиков в селе используются только для отдыха. Сейчас там проживает 240 жителей, среди них всего двое детей начального и пять детей среднего школьного возраста. Они вынуждены ездить в школу за 20 километров.

Инициативная группа выступила с предложением к муниципалитету о финансовом поощрении новых жителей. Предложение поддержали больше половины жителей. Голосование назначено на 30 ноября.

Жители села планируют выплачивать 25 000 франков (21,4 тысячи евро) на одного взрослого и 10 000 франков (8500 евро) на одного ребенка за решение приобрести или построить дом в селе. Чтобы получить деньги, новые жители должны быть младше 45 лет и пообещать остаться в селе не меньше чем на 10 лет. Им также придется приобрести или построить дома на сумму минимум 200 000 франков (171 000 евро).