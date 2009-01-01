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В СИЗО Одессы выявили факты бесчеловечного обращения с заключенными

Сегодня, 16:36

По результатам проверки начато уголовное производство по ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

СИЗО, Одесса
od.gp.gov.ua
В Одесской области сотрудники прокуратуры совместно с представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одесской области Анатолием Пазичуком провели проверку соблюдения прав заключенных в Одесском следственном изоляторе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

В ходе проверки, которая проходила 19 августа, выявлены "факты бесчеловечного обращения" с находящимися в СИЗО людьми.

По результатам проверки начато уголовное производство по ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.

СИЗО, Одесса
od.gp.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что заключенный Одесского СИЗО убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора. Части тела женщины обнаружили другие сотрудники учреждения. Позже прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла другие части тела и вещи пропавшей в мусорном контейнере.

Правоохранители разоблачили подозреваемого в убийстве. Им оказался 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По факту гибели женщины органы полиции начали уголовное производство по п.13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство).

Фото: od.gp.gov.ua.

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Одесса, СИЗО, проверка, прокуратура
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