В СИЗО Одессы выявили факты бесчеловечного обращения с заключенными

По результатам проверки начато уголовное производство по ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Одесской области сотрудники прокуратуры совместно с представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одесской области Анатолием Пазичуком провели проверку соблюдения прав заключенных в Одесском следственном изоляторе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

В ходе проверки, которая проходила 19 августа, выявлены "факты бесчеловечного обращения" с находящимися в СИЗО людьми.

По результатам проверки начато уголовное производство по ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что заключенный Одесского СИЗО убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора. Части тела женщины обнаружили другие сотрудники учреждения. Позже прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла другие части тела и вещи пропавшей в мусорном контейнере.

Правоохранители разоблачили подозреваемого в убийстве. Им оказался 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По факту гибели женщины органы полиции начали уголовное производство по п.13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство).

Фото: od.gp.gov.ua.