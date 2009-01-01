В списке самых богатых украинцев появились новые имена

В десятку самых богатых украинцев стремительно ворвался народный депутат Константин Жеваго и занял сразу третье место.

УНИАН

Опубликован рейтинг самых богатых украинцев по результатам 2017 года.

Его создал журнал "Новое время".

Первые два места, как и в прошлом году, занимают Ринат Ахметов и Виктор Пинчук с 6,9 и 1,4 млрд долларов соответственно. В 2017 году Ахметов приумножил свой капитал на 68%, а Пинчук на 13%.

В десятку самых богатых украинцев стремительно ворвался народный депутат Константин Жеваго и занял сразу третье место. Его капитал журнал оценил в 1,4 млрд долларов, или +209% за год. Жеваго владеет металлургической компанией "Ferrexpo AG". Значительный рост предпринимателю обеспечило подорожание железорудного сырья на мировых рынках.

На четвертом месте народный депутат Вадим Новинский (1,2 млрд долларов, + 113%), президент Украины Петр Порошенко (1 млрд долларов, + 7%), Игорь Коломойский (1 млрд долларов, -11%), Геннадий Боголюбов (763 млн долларов, -9 %), Дмитрий Фирташ (746 млн долларов, + 14%), Юрий Косюк (693 млн долларов, + 10%), Александр и Галина Герега (688 млн долларов, + 5%).

Напомним, ранее "Главред" писал, что назван новый самый богатый человек в мире.