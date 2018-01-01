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В США девушка-"спасатель" устроила откровенную фотосессиию на фоне тонущего купальщика

Сегодня, 16:08

Снимки она потом, нимало не смутясь, выложила в Twitter.

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Twitter

В Сети пользователи микроблогов Twitter возмутились из-за поведения девушки-"спасателя", которая проигнорировала тонущего во время ее фотосессии купальщика.

Пользовательница, скрывающаяся под ником @7oh7, выложила на всеобщее опубликовала в Twitter фото, на котором она позирует в красном "спасательском" купальнике.

"Спасатель на дежурстве", — подписала она снимок.

Сперва ее подписчики начали рассыпаться в восхищенных комментариях, впечатлившись ее внешностью. Однако вскоре самые внимательные обнаружили, что на заднем плане на фото тонул купальщик. Увеличив изображение, они убедились в том, что человек на снимке практически полностью, "с головой", под воду. Они предположили, что тонущий размахивал руками, пытаясь позвать на помощь.

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Twitter

Однако девушка не стала реагировать на комментарии, лишь молчаливо ретвитнув несколько возмущенных комментариев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Париже мужчина-малиец спас ребенка и получил французское гражданство. 

 

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Теги:  
США, девушка, спасатель, фотосессия, купальщик
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