В США Disney выпустила новейших летаюших роботов-каскадеров: видео

Планируется, что устройства будут активно задействовать в съемках кинофильмов.

Именно так выглядят эти роботы Nerdist

Инженеры из Disney Research, дочерного подразделения крупной американской медиакорпорации Disney, создали серию прототипов роботов, умеющих выполнять переворот в полете на тросах.

Как сообщают западные специализированные СМИ, роботы также умеют ориентироваться в воздухе и корректировать свои полеты – ради того, чтобы совершаемые ими трюки выглядели реалистично. Руководство Disney Research планируют облачать прототипы в костюмы супергероев и "трудоустраивать" в тематические парки Disney.

Кроме того, ожидается, что уже в ближайшем будущем роботы смогут заменить профессиональных каскадеров на съемках многочисленных фильмов, выпускаемых корпорацией.

Напомним, в Японии создали робота, который занимается сексом лучше человека.

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