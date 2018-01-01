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В США Disney выпустила новейших летаюших роботов-каскадеров: видео

Сегодня, 04:50

Планируется, что устройства будут активно задействовать в съемках кинофильмов.

Диснеи роботы
Именно так выглядят эти роботы Nerdist
Инженеры из Disney Research, дочерного подразделения крупной американской медиакорпорации Disney, создали серию прототипов роботов, умеющих выполнять переворот в полете на тросах.

Как сообщают западные специализированные СМИ, роботы также умеют ориентироваться в воздухе и корректировать свои полеты – ради того, чтобы совершаемые ими трюки выглядели реалистично. Руководство Disney Research планируют облачать прототипы в костюмы супергероев и "трудоустраивать" в тематические парки Disney.

Кроме того, ожидается, что уже в ближайшем будущем роботы смогут заменить профессиональных каскадеров на съемках многочисленных фильмов, выпускаемых корпорацией.

 

 Напомним, в Японии создали робота, который занимается сексом лучше человека.

 

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Теги:  
США, Disney, тематические парки, роботы, каскадеры, фильмы.
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