В США из-за шалостей ребенка разбилась скульптура за 130 тыс долларов: видео

Мама виновника инцидента отказывается выплачивать страховой компании компенсацию.

5-летний мальчик устроил переполох в музее Скриншот YouTube

Пятилетний ребенок, который пришел в помещения Общественного центра в городе Оверленд-Парк, штат Канзас, США, вместе со своей матерью на некоторое время отбежал и, потянув за грудь, разбил статую Афродиты, за возмещение которой нужно заплатить 132 тысячи долларов.

Как сообщает ABC News, двое маленький детей бегали и играли возле скульптуры, пока "виновник" не стал подниматься на постамент скульптуры, схватившись за грудь статуи. Конструкция не выдержала и разбилась при падении.

Скульптура Афродиты выполнена из элементов стекла и зеркал современным скульптором Биллом Лайонсом. Мужчина прокомментировал инцидент и отметил, что статуя не подлежит замене или восстановлению, поэтому он не сможет ее продать, оценив повреждения своего произведения в 132 тысячи долларов.

Через несколько дней после инцидента маме мальчика Саре Гудман пришло письмо из страховой компании с требованием выплатить 132 тысячи долларов компенсации. "Смотреть за несовершеннолетним ребенком – ваша прямая ответственность. Ваш отказ от контроля можно считать халатностью", – говорится в письме страховщиков.

Мама мальчика отказалась выплачивать такую сумму и назвала требования возмутительными. По ее словам, если скульптура действительно настолько ценна, то организаторам выставки нужно было лучше позаботиться о ее безопасности. Городская власть, которая проводила выставку скульптур, выразила надежду, что страховая компания и Гудман все же договорятся о погашении необходимой суммы.

Напомним, в Якутии россиянин Михаил Боппосов слепил из навоза скульптуру. В центре села Уолба появилась собачья упряжка.

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