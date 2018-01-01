В США из-за шалостей ребенка разбилась скульптура за 130 тыс долларов: видео

Мама виновника инцидента отказывается выплачивать страховой компании компенсацию.
Как сообщает ABC News, двое маленький детей бегали и играли возле скульптуры, пока "виновник" не стал подниматься на постамент скульптуры, схватившись за грудь статуи. Конструкция не выдержала и разбилась при падении.
Скульптура Афродиты выполнена из элементов стекла и зеркал современным скульптором Биллом Лайонсом. Мужчина прокомментировал инцидент и отметил, что статуя не подлежит замене или восстановлению, поэтому он не сможет ее продать, оценив повреждения своего произведения в 132 тысячи долларов.
Через несколько дней после инцидента маме мальчика Саре Гудман пришло письмо из страховой компании с требованием выплатить 132 тысячи долларов компенсации. "Смотреть за несовершеннолетним ребенком – ваша прямая ответственность. Ваш отказ от контроля можно считать халатностью", – говорится в письме страховщиков.
Мама мальчика отказалась выплачивать такую сумму и назвала требования возмутительными. По ее словам, если скульптура действительно настолько ценна, то организаторам выставки нужно было лучше позаботиться о ее безопасности. Городская власть, которая проводила выставку скульптур, выразила надежду, что страховая компания и Гудман все же договорятся о погашении необходимой суммы.
Напомним, в Якутии россиянин Михаил Боппосов слепил из навоза скульптуру. В центре села Уолба появилась собачья упряжка.
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