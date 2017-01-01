В США назвали причину смерти 20-летней порнозвезды - СМИ

Журналисты ссылаются на "утечку данных из полиции".

Оливия Нова (Лекси Форд) Sportsalo

В США стала известна причина смерти 20-летней порноактрисы Оливии Нова (настоящее имя — Лекси Форд).

Такую информацию опубликовало британское издание The Sun со ссылкой на "утечку данных из полиции". По предварительной версии, к смерти девушки привела урологическая инфекция, вызвавшая заражение крови.

К слову, Оливию Нова обнаружили мертвой 7 января нынешнего года в одном из отелей Лас-Вегаса (штат Невада, США). На ногах у обнаженной девушки было множество синяков. Вскрытие продемонстрировало, что ее почки были повреждены в результате некой инфекции.

Ранее выдвигалась версия, что порноактриса могла совершить самоубийство − в рождественские праздники она неоднократно жаловалась на одиночество. Ее семья начала сбор денег на похороны на краудфандинговой платформе GoFundMe. Им уже удалось собрать более 11 тысяч долларов США.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в порноиндустрии объяснили серию смертей актрис.