В США пастор открыл первую в мире "церковь виртуальной реальности": фото

Американский священнослужитель "ведет охоту на закоренелых грешников" всеми возможными способами.

В США пастор Ди Джей Сото основал первую в мире церковь, где проповеди и богослужения проводятся в "виртуальной реальности".

Как сообщает портал Wired, священнослужитель приспособил для своих нужд сервис AltSpaceVR.

Сото уволился из церкви, в которой до этого отправлял богослужения, за несколько месяцев до знакомства с виртуальной реальностью, а после сразу решил стать "христианским антрепренером".

По мнению "виртуального пастора", его церковь сможет легко привлечь как молодежь, так и "закоренелых грешников", которые "стесняются или боятся посещать церковь". Во многом такому способствует непринужденная атмосфера на виртуальных проповедях. К примеру, Сото использует в виде серебристого робота, во время пения псалмов появляются субтитры с их текстом, а после – смайлики с аплодисментами.

Для осуществления данного "проекта" священнослужитель продал свой дом и почти все имущество, приобрел девятиметровый трейлер и теперь путешествует по США с женой и пятью детьми – ради донесения до мирян церковного учения новейшим способом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что было запатентовано зеркало, "надевающее" на пользователя виртуальную одежду.