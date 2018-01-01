В США помощница шерифа голыми руками одолела змею из унитаза: фото

Как видим, женщинам в "техасских селеньях" из-за специфики климата и фауны приходится не коней на скаку останавливать, а ловить рептилий.

Линдсей Скоттен и ее "улов"

Соответствующее сообщение опубликовало американское авторитетное издание New York Post. Согласно обнародованным данным, житель Техаса Вэйд Виелок внезапно обнаружил восточную индиговую змею во время уборки ванной комнаты. "Я обернулся и увидел, как к окну из унитаза тянется змея длиной около метра. Она меня так испугала, что я теперь буду жить лет на шесть меньше", — позже признался он.

Сначала мучжина по телефону вызвал местного таксидермиста (специалиста по чучелам – "Главред"), но тот он отказался помочь. Тогда Виелок обратился в полицию. На место немедленно прибыла помощница шерифа Линдсей Скоттен и достала змею из туалета голыми руками. Рептилия не пострадала. Ее выпустили в кусты около дома.

Благодарный Виелок пообещал Скоттен, которая страдает от боязни тараканов, что обязательно поможет ей в борьбе против насекомых. "Она сказала мне, что не может убить таракана, зато может запросто схватить змею. Я ответил, что она может обращаться за помощью в любое время, если прогонит рептилию из дома", − сказал мужчина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появилось жуткая видеозапись битвы двух змей-каннибалов.

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