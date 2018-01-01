В США порнозвезда с большой грудью решила стать рестлершей: фото

Девушка решила немного поменять направление своей работы в сфере развлечений.

Порноактриса, прославившаяся роликами на крупнейшем интернет-портале для взрослых Pornhub, Фарра Абрахам, объявила о том, что перестает заниматься сексом на камеру и начнет карьеру в рестлинге (боях без правил).

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание Mirror. К слову, Абрахам стала известная широкой публике, когда она в юном возрасте, вынашивая дочь Софи, снималась в реалити-шоу 17 лет. "Беременна в 16". Затем она участвовала в шоу "Дочки-матери", однако оттуда ее выгнали организаторы, когда стало известно, что Абрахам зарабатывает, занимаясь стриптизом по веб-камере. В конце концов, она начала сниматься в порно, где достигла заметных успехов.

Однако после того, как перед окончанием контракта с Pornhub крупная промоутерская компания World Class Revolution Pro Wrestling предложила ей попробовать выйти на рестлерский ринг, Абрахам с порно решила завязать.

Напомним, ранее сообщалось о том, что хакеры слили в сеть голую лесбо-фотосессию звезд рестлинга.

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