В США школьницу арестовали за детскую порнографию из-за собственного фото

Приятеля девушки тоже арестовали – за распространение.

В США за детскую порнографию арестовали школьников. dzerkalo.media

В американской Луизиане арестовали двух учащихся начальной школы Bonne Ecole за распространение детской порнографии

Школьница прислала другу свои обнаженные фотографии, а тот разослал их "многим другим учащимся школы" с помощью Snapchat, пишет TJ. В школе не уточнили возраст задержанных учеников, но в Bonne Ecole дети учатся от дошкольного возраста (5 лет) до шестого класса (11-12 лет).

Задержанных учеников отпустили, когда за ними пришли родители. Пока неясно, какая ответственность ждет девочку и ее приятеля.

"Большинство детей не в курсе, но рассылка обнаженных фотографий себя — это преступление. Несовершеннолетние пересылают и делятся голыми фотографиями самих себя довольно часто. Родителям нужно провести разговоры с детьми о серьезности и долгосрочных последствиях пересылки обнаженных снимков", – отметил начальник полиции города Слайделл Рэнди Фэндэл.

Напомним, итальянский священник, отец Педро Бараджон, в рамках 13‐го ежегодного курса по обучению экзоцизму, заявил, что именно дьявол подталкивает людей к просмотру порнографических фотографий и видеороликов.

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