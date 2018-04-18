В США школьницу привезли на выпускной в гробу: фото, видео

Девушка подрабатывала в похоронном бюро и таким образом продемонстрировала благодарность работодателям.

Школьница напугала одноклассников оригинальной шуткой Фото: Facebook/Alexandrea Clark

В небольшом американском городке Америкус учащаяся одной из местных школ Александреа Кларк приехала на выпускной вечер в настоящем гробу

"Это просто то, чем я занимаюсь. Это моя карьера, которую я планирую делать и дальше. Я люблю свою работу", - цитирует эпатажную школьницу UPI.

Очевидцы инцидента рассказывают, что были шокированы, когда на школьный праздник приехал катафалк и из него выгрузили лакированный гроб. Все были крайне удивлены, когда из него появилась улыбающаяся Александра. Девушка созналась, что причина поступка - ее карьера в похоронном бюро, которой она обязана многим.

Впрочем, по словам находчивой девушки, ее поступок имел и иные цели. Александра хотела показать одноклассникам, что не следует на выпускном и после него злоупотреблять поступками, которые могут свести молодую жизнь в гроб.

Фото: Facebook/Alexandrea Clark

"Я думала о своем классе, и как они идут на выпускной и потом будут делать плохие вещи, принимать наркотики и все такое", — сказала школьница.

Напомним, в Южной Африке 33-летняя женщина родила накануне церемонии своих похорон, через 10 дней после смерти. Сотрудники похоронного бюро обнаружили в ее гробу младенца.