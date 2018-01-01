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В США школьник едва не ушел из жизни после секса с учительницей

Сегодня, 05:30

Согласно результатам полицейского расследования, педагог оказалась той еще затейницей и занималась сексом с учеником везде, где только можно.

Учительница соблазнила
123ru.net
В штате Мэн (США) 17-летний ученик школы пытался покончить с собой после сексуальной связи с замужней 29-летней учительницей.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид Daily Mail. Согласно информации журналистов, в связь педагог и школьник вступили в июне минувшего года.

В ходе расследования полицейские установили, что юноша занимался сексом со своей учительницей у нее дома в отсутствие мужа, на детских игровых площадках, и даже на парковке в автомобиле. Однако скоро связь надоела женщине и она дала своему юному партнеру "от ворот поворот". Юноша впал в депрессию и пытался совершить суицид.

Родители школьника написали заявление в полицию. Интересно, что во время следствия женщина назвала доказательства сфабрикованными и отрицала свою вину. Суд должен вынести свой вердикт в самом скором времени.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США 28-летнего педагога арестовали за "групповуху" со школьниками.

 

 

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Теги:  
США, учительница, школьник, секс, соблазнение, совращение, штат Мэн
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