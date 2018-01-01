В США собаки помогли годовалой малышке устроить побег: видео

Домашние любимцы открыли для девочки дверь ее комнаты.

Родители Хлои завели аккаунт в Instagram, где демонстрируют любовь собак к малышке Фото: Instagram/cheesepups

Жители штата Аризона Крис и Нина Кардинал были очень удивлены , когда, проснувшись утром, обнаружили свою годовалую дочку Хлою не в ее комнате, где она должна была благополучно спать в кроватке, а в прихожей.

Родители не могли понять, как девочка выбралась из комнаты, поскольку она не достает до дверной ручки. Разъяснить ситуацию помогло видео, которое они позже опубликовали в YouTube.

Американцы рассказали, что Хлоя обожает кормить собак, живущих в доме - золотистых ретриверов Колби и Блю – и насыпает им корм из банки. Одна из собак, Колби, умеет открывать двери, поэтому рано с утра домашние питомцы, решив срочно позавтракать, помчались будить свою маленькую хозяйку.

Они открыли дверь детской, разбудили Хлою, а, чтобы она уж точно вылезла из кроватки, стащили ее плюшевую игрушку. По словам Криса, задумка предприимчивых питомцев сработала – малышка их действительно покормила.

Напомним, в Twitter пользователь продемонстрировал фото своего пса – бордер-колли по кличке Регги. При этом хозяин собаки признался, что пожалел о своей попытке "снять милую панораму со своей собакой".

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